С Инстасамки взыщут 2,5 млн руб из-за пожара на съемной квартире в Москве

01 апреля 2026, 13:40

Дарья Зотеева (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Арбитражный суд обязал блогера Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, выплатить страховой компании «АльфаСтрахование» 2,5 миллиона рублей. Как сообщили в инстанции, причиной иска стал пожар, произошедший в элитной съемной квартире на Тверском бульваре в центре Москвы.





Инцидент случился 4 ноября. Певица снимала пентхаус вместе со своим молодым человеком Егором Еропкиным. По данным экспертизы, возгорание произошло из-за неисправного камина, за которым арендаторы не обеспечили должный контроль.



В результате пожара выгорело 65 квадратных метров чердачного помещения, а также пострадало 15 квадратов самой квартиры, включая интерьер и личные вещи исполнителей. Страховая компания возместила ущерб собственнику жилья, после чего обратилась в суд для взыскания средств с виновной стороны. Пожарная инспекция назвала виновницей происшествия Инстасамку.



Решением суда исковые требования страховщика удовлетворили в полном объеме.



