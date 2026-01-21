«Я — звезда!»: Инстасамка устроила скандал в салоне красоты в Дубае

21 января 2026, 18:57

Инстасамка отменила стрижку, потому что её заставили ждать восемь минут

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

Инстасамка пожаловалась на сервис в одном из салонов красоты в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица заранее записалась на стрижку и отдельно оговорила, что сотрудник салона должен встретить её у машины и проводить ко входу. Однако этого не произошло.



По словам артистки, ей пришлось ждать на парковке около восьми минут. В итоге Инстасамка решила отменить процедуру, заявив, что такой уровень сервиса для неё неприемлем, особенно с учётом того, что в этот салон она приехала впервые и не хотела искать вход самостоятельно.





«В итоге она заставила меня ждать восемь минут. Извините! Поэтому я отменила прическу, сказала, что мне салон не подходит. Если я вам как клиент не важна аж настолько, что вы заставляете меня ждать на парковке… Я приезжаю к вам в салон первый раз, я не знаю где он находится, а искать его сама я не хочу, потому что я — звезда!», — заявила Инстасамка.