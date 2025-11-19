«Насмотрелась на американских рэперш»: блогер Любятинка заявила, что Инстасамка всё делает ради хайпа

19 ноября 2025, 15:09

Блогер Любятинка заявила, что Инстасамка всё делает ради хайпа

Гера Иващенко и Любятинка (фото: Радио 1)

Российская блогер Любятинка раскрыла своё отношение к скандальной реперше Инстасамке, а также рассказала о своём новом треке.





Известно, что Инстасамка активно выступает за защиту детей от вредоносного контента в Интернете. При этом сама продолжает выпускать треки с матом, проститутками, дорогими автомобилями и пропагандой неправильных ценностей. Любятинка призвала не искать в её действиях логики.





«Я совершенно не вникала в её нынешнюю реальность. Да, мы все слышали её старые треки, «За деньги – да» и всё такое. После этого я услышала песню, которая была такой прилизанной, и мне стало сразу неинтересно. Если ты уже дерзишь, тогда гни эту линию, ты такая понравилась. Мне кажется, что искать логику в действиях Инстасамки бесполезно. Наверное, все действия обусловлены желанием хайпа и самовыражения, чтобы помнили о таком спорном персонаже. Есть чёткая линия подражания американским рэпершам. Скорее всего, она насмотрелась, что надо себя так вести, этому и следует», – высказалась блогер в подкасте Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».

Инстасамка (фото: Telegram @instasamkacore)

«Я просто думала категориями соцсетей, понимала, что завирусится. Я знала, что она будет весёлая, это очень по-моему, очень по-блогерски – сделать какую-то безобидную каррикатурку. Но выяснилось, что это стало каким-то лакмусом, в комментариях мнения разделились. То есть, те люди, у которых нет таких проблем (зависимости от мнения матери – прим. ред.), их это вообще не триггерит, а кто-то говорит: «Понятно, поёт дочка-просрочка (шуточно старая дева – прим. ред.)». И вот он обиделся и ушёл такой грустный, потому что его задели», – пояснила Любятинка.

Любятинка (фото: Радио 1)

«Я сейчас хочу передать привет всем подкаблучникам, это вообще самые крутые мужчины, самые лучшие мужья. Вот реально, на подкаблучниках строятся самые крепкие семьи», – добавила блогер.