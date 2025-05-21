«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения

Стас Пьеха и его сестра Эрика (Фото: Instagram*, @akka_knebekaizze)
Двадцатого мая сестре певца Стаса Пьехи Эрике исполнилось 39 лет. Артист поздравил именинницу в своём блоге. Певец опубликовал коллаж из фотографий Эрики и поздравление под ним.
«С днём рождения, сестра моя. Люби всех, кто в этом нуждается, не забывай о них, не оставляй без внимания, балуй и помогай жить легко и радостно... Ведь ты всего этого очень достойна. С любовью. Брат», — написал Пьеха.Эрика отреагировала на пост брата.
«Спасибо тебе! От меня и той, о ком нужно больше заботиться», — ответила сестра певца.Поклонники Стаса Пьехи присоединились к поздравлению девушки.
«Желаем Эрике неиссякаемого счастья, красоты, достатка и тепла в доме, гармонии в душе», «Стас такой весь мужественный, а Эрика женственная. Контраст. Оставайтесь такими же классными оба», «Восхищает естественная красота девушки!» — оставили комментарии пользователи.Эрика является концертным директором брата. Они вместе открыли наркологический центр. Певец сам страдал от наркомании и теперь помогает тем, кто хочет избавиться от этого пагубного пристрастия.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина