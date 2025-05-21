«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)
Один из сыновей художника Никаса Сафронова, актер Дмитрий вернулся в столицу. Наследник Никаса приехал в Москву с новоиспеченной супругой Алиной.
Дмитрий вышел в свет с супругой, на которой женился два года назад. Мужчина отметил, что несколько лет жил в Сочи, но потом ему там стало скучно и тесновато. После возвращения в Москву актеру уже стали поступать предложения о съемках.
Одной из причин переезда Дмитрия стали весьма теплые отношения с отцом. Со слов сына художника, в последнее время они сильно сблизились. Мужчина осознал, что родители не вечны, и с ними необходимо проводить как можно больше времени.
Дмитрий с возлюбленной осели рядом с жилищем Никаса. Алина признается, что художник ее очень тепло принял: невестка все вечера проводит в компании супруга и свекра. Вместе с тем живописец какое-то время все же присматривался к девушке.
Читайте также:
Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце
Продюсер Дворцов раскрыл имена самых дорогих артистов России
Ирина Розанова сообщила, что является для неё «больной темой»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Одной из причин переезда Дмитрия стали весьма теплые отношения с отцом. Со слов сына художника, в последнее время они сильно сблизились. Мужчина осознал, что родители не вечны, и с ними необходимо проводить как можно больше времени.
Дмитрий с возлюбленной осели рядом с жилищем Никаса. Алина признается, что художник ее очень тепло принял: невестка все вечера проводит в компании супруга и свекра. Вместе с тем живописец какое-то время все же присматривался к девушке.
«Ну, конечно, присматривался. Хотя его можно понять: это же не первые мои отношения, поэтому, конечно, он с опаской поначалу смотрел на все это, хотя и вида не подавал», — процитировал Дмитрия mk.ru.
Читайте также:
Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце
Продюсер Дворцов раскрыл имена самых дорогих артистов России
Ирина Розанова сообщила, что является для неё «больной темой»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева