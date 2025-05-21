Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Сегодня, 21 мая, продолжились судебные разбирательства относительно места жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В этот раз процесс длился шесть часов, сообщает «СтарХит».
После очередного заседания адвокат актера поделилась с журналистами новыми подробностями. По ее словам, Муцениеце согласилась отдать ребенка Прилучному.
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«Как я полагаю, она не возражает против проживания ребенка с отцом. По крайней мере, процессуально. Мнение Тимофея осознанно», — рассказала Оксана Даниелова.Также она отметила, что мать поддерживает переписку с сыном, но не проявляет инициативы для личных встреч. По данным издания, следующее заседание пройдет 20 июня.
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Лидия Пономарева