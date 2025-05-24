«С шиком»: Сергей Соседов раскрыл траты на отпуск

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сергей Соседов любит путешествовать, однако ему не всегда удаётся найти время на отдых. Музыкальный критик рассказал о своём привычном формате проведения отпуска.
«Обычно на отдых у меня уходит 200-250 тысяч. Это для меня более чем хороший отдых, с шиком: с хорошим питанием, с экскурсиями, с развлечениями. Некоторые тратят и по три миллиона, я знаю. Но я не вкладываю в отдых шопинг. Покупки в мои расходы не входят», – отметил телеведущий в беседе с URA.ru.Соседов подчеркнул, что в его траты входят билет на самолёт труда и обратно, номер в гостинице, питание, экскурсии, развлечения и посещение парка аттракционов.
Критик также отметил, что ему не очень нравится в Сочи, поскольку там, по его словам, мало зелени и очень каменистые пляжи.
Больше всего Соседову по душе Крым – Ялта и Феодосия, где он очень любит отдыхать.
Впрочем, пляжный отдых не так интересен Сергею, поскольку он нехорошо плавает и быстро обгорает на солнце. В связи с этим, он предпочитает экскурсионные туры.
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