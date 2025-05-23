«Просто куклы для утех»: Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра»

На сцене Большого театра прошла церемония прощания с легендарным балетмейстером Юрием Григоровичем. Проститься с мэтром пришли поклонники, коллеги и ученики, среди них была Анастасия Волочкова. Артистка открыто говорила о том, что не уверена, впустят ли её внутрь.