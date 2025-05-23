«Просто куклы для утех»: Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра». Его мнение узнала Общественная Служба Новостей. Собеседник подчеркнул, что изначально у дуэта был хороший старт, все было интересно и «слушабельно».
«Но потом система, видимо, сломалась, и мы получили вместо женского вокального коллектива настоящую порнографию», — пояснил Сергей Соседов.Он добавил, что продюсер Константин Меладзе создавал «ВИА Гру», чтобы зарабатывать деньги. Соседов обратил внимание на смену людей в коллективе. По его мнению, Меладзе их выбирал будто бы не для пения, а для «скабрезных целей».
«Это просто куклы для утех Константина», — подчеркнул Соседов.
В заключение он назвал «ВИА Гру» «самой бессмысленной группой» за всю историю отечественного шоубиза.
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