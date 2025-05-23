«Простые бабушки»: Соседов посмеялся над Гузеевой и Сябитовой на всю Россию

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял ведущих шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову и Ларису Гузееву. В беседе с Антоном Красовским журналист вспомнил, как соседки в советское время обсуждали друг друга.
«Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню. И наши соседки сидели, обсуждали друг друга», — сказал Соседов.Сябитова и Гузеева пока никак не ответили на слова музыкального критика. У главной свахи России сейчас непростое время, общественность заострила внимание на ее сыне, которому уже ставят диагнозы в сети, а Лариса Андреевна сегодня встретила 66-летие.
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