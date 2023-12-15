Пугачёву час допрашивали пограничники во время её визита в Россию

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Аллу Пугачёву примерно час опрашивали пограничники во время её возвращения в РФ 2 ноября.
Mash пишет, что у артистки уточняли цели приезда, продолжительность визита.
Сообщается, что во время прохода таможни в Псковской области к Алле Пугачёвой возникли вопросы — её попросили пройти в спецпомещение для беседы в закрытом формате.
Артистка была вежлива, но сильно переживала, что её могут не пропустить на родину. Mash пишет, чтобы успокоиться, она постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей тяжёлая и в ментальном, и в материальном смыслах. Рассказала, как поживают её дети и супруг. Потом достала из сумки несколько своих портретов, расписалась и подарила пограничникам на память.
На следующий день прибыла в замок в деревне Грязь для решения вопроса с недвижимостью и записала три трека о любви к мужу, к семье.
5 ноября Алла Пугачёва уехала из России.
Читайте также:
Актёр Сергей Гармаш высоко оценил сериал «Слово пацана»
Жена Бориса Щербакова сообщила о хорошем самочувствии мужа
Против Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело
Сообщается, что во время прохода таможни в Псковской области к Алле Пугачёвой возникли вопросы — её попросили пройти в спецпомещение для беседы в закрытом формате.
На следующий день прибыла в замок в деревне Грязь для решения вопроса с недвижимостью и записала три трека о любви к мужу, к семье.
5 ноября Алла Пугачёва уехала из России.
Читайте также:
Актёр Сергей Гармаш высоко оценил сериал «Слово пацана»
Жена Бориса Щербакова сообщила о хорошем самочувствии мужа
Против Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело
Мария Фирсова