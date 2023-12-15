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Пугачёву час допрашивали пограничники во время её визита в Россию

15 декабря 2023, 12:22
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Аллу Пугачёву примерно час опрашивали пограничники во время её возвращения в РФ 2 ноября.
Mash пишет, что у артистки уточняли цели приезда, продолжительность визита.

Сообщается, что во время прохода таможни в Псковской области к Алле Пугачёвой возникли вопросы — её попросили пройти в спецпомещение для беседы в закрытом формате.


Артистка была вежлива, но сильно переживала, что её могут не пропустить на родину. Mash пишет, чтобы успокоиться, она постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей тяжёлая и в ментальном, и в материальном смыслах. Рассказала, как поживают её дети и супруг. Потом достала из сумки несколько своих портретов, расписалась и подарила пограничникам на память.

На следующий день прибыла в замок в деревне Грязь для решения вопроса с недвижимостью и записала три трека о любви к мужу, к семье.

5 ноября Алла Пугачёва уехала из России.

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
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#певица
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Актёр Сергей Гармаш высоко оценил сериал «Слово пацана»
Сергей Гармаш назвал замечательным сериал «Слово пацана»
14 декабря 2023, 21:34

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Народный артист России, актёр Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» замечательным, подчеркнув, что он снят для взрослого поколения для того, чтобы не повторялась история 1990-х годов. Об этом он рассказал в ходе заседания комитета по культуры в Госдуме.
По его словам, этот сериал должны смотреть, в первую очередь, родители, которые не должны допустить того, чтобы их дети начали «собираться по дворам и браться за кирпичи». 

Также Гармаш провёл параллели с романом Фёдора Достоевского «Бесы» и отметил, что уж если и вводить запреты, то начать надо с этого произведения, а не сразу с сериала, как предлагают некоторые депутаты и общественники. 

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина написала обращение в Роскомнадзор и Следственный комитет с требованием проверить сериал «Слово пацана» на пропаганду опасного для подростков образа жизни. 

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#актёр
#сериал
#запрет
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Жена Бориса Щербакова сообщила о хорошем самочувствии мужа
14 декабря 2023, 18:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова актриса Татьяна Бронзова заявила, что её муж хорошо себя чувствует, а также опровергла новость об онкологии артиста.
«Кто-то запустил какую-то утку. <...> Я вам могу сказать только одно: все утро звонки, Борю беспокоят, меня беспокоят, такое ощущение, что специально сделали, не дали нам спокойно провести утро. Боренька здоров, Боренька весел, всё хорошо», — прокомментировала ситуацию в беседе с NEWS.ru Бронзова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народный артист России Борис Щербаков победил рак. Отмечалось, что в феврале этого года врачи выявили у 74-летнего актёра злокачественную опухоль в почке, после чего артисту якобы провели операцию, во время которой удалили новообразование и пострадавший орган.

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#рак
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Против Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело
SHOT: в отношении Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело
14 декабря 2023, 18:01

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В отношении певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что очередное уголовное дело возбуждено по факту уничтожения официального документа. Напомним, что певец публично сжёг свой российский паспорт и выложил соответствующее видео в интернет. В нём же он просит украинское правительство предоставить ему гражданство Украины. 

По этой статье Шарлоту грозит год лишения свободы, а по другим статьям числится уже шесть лет. 

Ранее в отношении певца было возбуждено два уголовных дела по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета за видеоролики, в которых он рвёт и топчет георгиевскую ленту и в нижнем белье исполняет песню про падение курса рубля на мотив композиции «День победы». 

Третье уголовное дело возбуждено по факту оскорбления чувств верующих. Шарлот опубликовал видео, в котором оскорбляет патриарха Кирилла и прибивает гвоздями к дереву его фотографию, делая некое импровизированное распятие. Тогда же он прибил к дереву свой военный билет, который купил ранее. 

В настоящее время Шарлот находится в СИЗО в Самаре до 24 января. 

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#уголовное дело
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#сизо
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Актёр Борис Щербаков победил тяжёлое заболевание
SHOT: 74-летний актёр Щербаков победил рак
14 декабря 2023, 10:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Народный артист России Борис Щербаков победил рак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в феврале этого года врачи выявили у 74-летнего актёра злокачественную опухоль в почке. После этого Щербакову провели операцию, во время которой удалили новообразование и пострадавший орган. В течение полугода актёр проходил реабилитацию. Врачи отмечали улучшение состояния. 

У Щербакова также наблюдаются проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но общее состояние актёра оценивается как нормальное. 

Также канал уточняет, что с раком боролась и жена Щербакова Татьяна Борзова. Ей также удалось победить заболевание и по завершении лечения у неё наступила ремиссия. 

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#рак
#онкология
#актёр
#врачи
#болезни
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Песни российских исполнителей вернулись в хит-парады постсоветских стран
14 декабря 2023, 10:01

Фото: istockphoto/cookelma

Музыканты из России, в прошлом году покинувшие хит-парады стран постсоветского пространства, в этом году снова вернулись в ведущие чарты. Среди основных причин этого — снижение уровня политизированности культуры и небывалый интерес к российскому сериалу «Слово пацана».
На музыкальной платформе Apple Music на начало декабря композиции российских исполнителей удерживают примерно половину мест в ТОП-10 чартов практически во всех бывших советских республиках, передает «РБК». До начала спецоперации песни российских певцов и групп также неизменно присутствовали в хит-парадах стран бывшего СССР, но затем ситуация изменилась. В 2022 году спрос на российскую музыку в этих государствах резко упал.

В декабре 2023 года музыкантам из России удалось вернуть популярность в постсоветских странах. Так, в самой России и Белоруссии сразу девять из десяти самых прослушиваемых песен исполняются россиянами. В Молдавии таких композиций восемь, в Армении и Таджикистане — по семь. Даже в Литве, где в прошлом году в ТОП-10 музыкальных хит-парадов не было ни одной российской песни, в этом году две из десяти самых популярных композиций исполняются певцами из России.

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#ссср
#спрос
#песня
#страны
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Киркоров подал иск к Любови Успенской на 10 миллионов рублей
SHOT: Филипп Киркоров подал иск к Любови Успенской на 10 миллионов рублей
13 декабря 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский певец Филипп Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской за то, что она назвала его «женоненавистником». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, исполнительница шансона нелестно высказалась о Киркорове в ходе в интервью Алёне Блин. Киркоров оценил моральный ущерб в десять миллионов рублей, и решил затребовать компенсацию через суд. Адвокат артиста заявил, что подобные высказывания Успенская допустила из-за безысходности.

Правозащитник уверен, что певица ответит за свой поступок. 

Киркоров также прокомментировал скандальное заявление исполнительницы и заявил, что категорически с ним не согласен, так как он на протяжении 30 лет поет песни о женщинах и любви к ним.  

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#киркоров
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КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
13 декабря 2023, 05:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Алла Пугачева после новогодних праздников планирует перевести семью в Лондон. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Артистка вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным* вскоре после начала СВО покинули Российскую Федерацию. Некоторое время семья проживала в Израиле, но затем переехала на Кипр. По словам знакомых Пугачёвой, ей не подошёл кипрский климат, который сказывается на здоровье певицы. 

Из социальных сетей Галкина* стало известно, что Алла Пугачёва в последний раз посещала столицу Великобритании в ноябре. По информации издания, певица во время поездки занималась поиском жилья.

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*Является иностранным агентом
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#алла пугачёва
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«Кто слил, тот чушпан»: в сети появились рабочие версии последних серий «Слова пацана»
Актер Янковский назвал чушпанами тех, кто «слил» последние серии «Слова пацана»
12 декабря 2023, 19:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В сети появились последние серии криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в черновом монтаже. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В слитых в интернет сериях сериала «Слово пацана» еще нет цветокоррекции, также отсутствует финальная переозвучка и часть музыкального сопровождения. Кроме того, в кадре часто можно заметить примечания для команды постпродакшна.

«Кто слил, тот чушпан», – так прокомментировал в своих соцсетях утечку исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.

Последние две серии сериала выйдут на видеосервисах Start и Wink 14 и 21 декабря. Издание рекомендует БК дождаться официального показа.

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#интернет
#сериал
#актёр
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Продюсер Пригожин о самочувствии: «Однозначно уже лучше»
12 декабря 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации.
«Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — отметил в беседе с RT Пригожин.

В последнее время участились случаи заболеваний и госпитализаций артистов и звёзд отечественного шоу-бизнеса. Согласно одной из версий, причиной такой ситуации могла стать новая инфекция микоплазменной пневмонии.

«Течение таких пневмоний, как правило, не носит ярко выраженной клиники. Её диагностируют тогда, когда состояние пациента уже достаточно тяжёлое», — пояснил в беседе с «Царьградом» врач Денис Прокофьев.

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#инфекция
#врач
#шоу
#пригожин
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