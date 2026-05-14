Самбурская вызвала споры в Сети после истории с попрошайкой на улице
Настасья Самбурская рассказала подписчикам о неприятной ситуации, произошедшей с ней на улице. По словам артистки, к ней подошёл мужчина и начал просить деньги якобы на лекарства, однако звезда быстро заподозрила обман.
Самбурская призналась, что давно научилась осторожно относиться к подобным историям и не спешит верить незнакомцам на слово. Актриса уверена: многие мошенники специально давят на жалость, придумывая истории о больных детях, животных или срочной помощи.
«Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!» — эмоционально высказалась звезда.После публикации мнения пользователей разделились. Одни поддержали Самбурскую и отметили, что сегодня действительно сложно отличить человека, которому нужна реальная помощь, от профессионального попрошайки. Другие посчитали реакцию актрисы слишком жёсткой.
Особенно обсуждаемым стал комментарий одного из подписчиков, который иронично заметил, что из-за суммы в 100–200 рублей не стоило так бурно реагировать и «идти сразу в прокуратуру».
В итоге история вызвала активные споры в соцсетях: одни уверены, что осторожность в подобных ситуациях необходима, другие считают, что даже небольшой шанс помочь человеку важнее риска быть обманутым.