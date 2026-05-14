Самбурская вызвала споры в Сети после истории с попрошайкой на улице

14 мая 2026, 16:03

Настасья Самбурская рассказала, как раскусила уличного мошенника

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасья Самбурская рассказала подписчикам о неприятной ситуации, произошедшей с ней на улице. По словам артистки, к ней подошёл мужчина и начал просить деньги якобы на лекарства, однако звезда быстро заподозрила обман.





Самбурская призналась, что давно научилась осторожно относиться к подобным историям и не спешит верить незнакомцам на слово. Актриса уверена: многие мошенники специально давят на жалость, придумывая истории о больных детях, животных или срочной помощи.





«Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!» — эмоционально высказалась звезда.