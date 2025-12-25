«Ты раб этих людей»: Ксения Собчак высказалась о свободе от чужого мнения

25 декабря 2025, 12:34

Ксения Собчак объяснила, почему не стремится нравиться всем

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак в интервью Иде Галич откровенно рассказала о своей жизненной позиции и отношении к общественному мнению.





Телеведущая призналась, что не считает нужным быть удобной для окружающих и переживать из-за того, как её воспринимают другие.



По словам Собчак, попытка угодить всем лишает человека свободы и контроля над собственной жизнью.





«Нельзя жить свою жизнь, думая о том, кто и что обо мне подумает — так можно просто сойти с ума. Как только ты начинаешь идти по пути "нравиться другим", быть удобным — ты становишься рабом этих людей. Я не хочу быть рабом, я хочу быть хозяйкой своей жизни», — заявила она.