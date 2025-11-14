Рэпер Obe1Kanobe раскаялся в суде и попросил второй шанс
В Видновском городском суде Московской области прошло заседание по делу рэпера Никиты Вартикова (Obe1Kanobe). На месте событий присутствовал корреспондент ТАСС.
Музыкант выступил с последним словом, публично признав вину. Он также выразил глубокое сожаление о содеянном и заявил, что готов доказать обществу свое исправление.
«Мне стыдно за всю эту ситуацию, ведь я подвел своих близких. Я осознаю, что поступил неправильно и нарушил закон, но прошу дать мне второй шанс доказать всем, что я изменился», — сказал артист.В конце своей речи он добавил, что готов принять любое наказание, не связанное с лишением свободы. По словам рэпера, 4 декабря у него должна состояться свадьба с гражданской женой. Регистрация брака произойдет в СИЗО.
Напомним, Вартикова судят по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Прокурор запросил ему 11 лет лишения свободы.