Александр Розенбаум зарегистрировал бренд для продажи алкоголя и табака
Певец Александр Розенбаум оформил товарный знак «Доля казачья — служба лихая». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Теперь артист сможет использовать строчку из своей знаменитой песни как название бренда для широкого спектра товаров — от браслетов и канцелярии до алкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий и даже ресторанного бизнеса.
Таким образом, Розенбаум официально закрепил за собой право на использование культовой фразы в коммерческих целях.
