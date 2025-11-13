Достижения.рф

Александр Розенбаум зарегистрировал бренд для продажи алкоголя и табака

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Певец Александр Розенбаум оформил товарный знак «Доля казачья — служба лихая». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Теперь артист сможет использовать строчку из своей знаменитой песни как название бренда для широкого спектра товаров — от браслетов и канцелярии до алкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий и даже ресторанного бизнеса.

Таким образом, Розенбаум официально закрепил за собой право на использование культовой фразы в коммерческих целях.

Иван Мусатов

