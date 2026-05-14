«Звёздное имя»: Стивен Сигал впервые снизил цену на дом в Подмосковье
В Подмосковье цена на особняк актёра Стивена Сигала снизилась на 50 миллионов рублей. Артист впервые уменьшил стоимость объекта с января 2026 года.
В беседе с «Газетой.Ru» риелтор Юлия Юсова рассказала, что изначально Сигал хотел получить 700 млн рублей за дом в посёлке «Конус». С конца апреля он предлагает особняк за 650 млн. При этом специалист отметила, что отсутствие покупателей объясняется слишком амбициозной ценой.
«Звёздное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку — для части покупателей это интересная история, но для большинства в таком бюджете важнее качество самого актива. Также дом площадью 500 кв. м на участке 15 соток в бюджете 650 млн конкурирует с более масштабными объектами, и это сужает круг потенциальных покупателей», — заявила Юлия.Юсова подчеркнула, что, если актёр хочет продать недвижимость быстрее, ему придётся существенно снижать цену.