«Звёздное имя»: Стивен Сигал впервые снизил цену на дом в Подмосковье

14 мая 2026, 12:55

Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 млн рублей

Стивен Сигал (Фото: www.kremlin.ru)

В Подмосковье цена на особняк актёра Стивена Сигала снизилась на 50 миллионов рублей. Артист впервые уменьшил стоимость объекта с января 2026 года.





В беседе с «Газетой.Ru» риелтор Юлия Юсова рассказала, что изначально Сигал хотел получить 700 млн рублей за дом в посёлке «Конус». С конца апреля он предлагает особняк за 650 млн. При этом специалист отметила, что отсутствие покупателей объясняется слишком амбициозной ценой.

«Звёздное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку — для части покупателей это интересная история, но для большинства в таком бюджете важнее качество самого актива. Также дом площадью 500 кв. м на участке 15 соток в бюджете 650 млн конкурирует с более масштабными объектами, и это сужает круг потенциальных покупателей», — заявила Юлия.