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Сарик Андреасян о Кологривом: «Это же Шукшин»

07 марта 2024, 21:10
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян заявил о таланте российского актёра Никиты Кологривого, отметив, что он является артистом из народа.

«Я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Андреасян.

Ранее сообщалось, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского. Отмечалось, что он исполнит главную роль в биографическом фильме, посвящённом бывшему председателю политической партии ЛДПР.

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#искусство
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Актрисе Нонне Гришаевой тесть вызвал скорую
07 марта 2024, 18:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актрисе Нонне Гришаевой срочно потребовалась помощь врачей скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Звезде экрана стало плохо у себя дома в Новой Москве.

52-летняя Нонна Гришаева внезапно почувствовала себя плохо сегодня днем, 7 марта. У нее начались судороги. Тесть актрисы принял решение срочно вызвать скорую. Врачи оказали Гришаевой помощь на месте - от госпитализации она отказалась.

Причины для судорог могут быть самые различные: от интенсивной физической нагрузки накануне до серьёзных неврологических заболеваний, как эпилепсия. В любом случае, артистке не помещает консультация ​невролога.

Список ролей Нонны Гришаевой в кино и театре очень богатый. Зритель любит её по фильмам «День радио» и «День выборов», «О чём говорят мужчины» и многих других.

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Российских певцов предложили штрафовать за выступления под фонограмму
Бородин предложил штрафовать певцов на 5 млн рублей за фонограмму
07 марта 2024, 15:43

Фото: iStock/nantonov

Российских музыкантов предложили штрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму. С таким предложением к Госдуме обратился глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он предложил ввести нормы, согласно которым на афишах и билетах должно быть указано, что исполнитель не умеет петь вживую. Если же организаторы не выполняют это требование, они получают штраф. При повторном правонарушении последуют запрет на ведение деятельности.

Также предлагается наказывать и самих артистов, в числе которых приводятся Филипп Киркоров, Инстасамка, Анна Асти и другие. Если они заявляют о живом выступлении, но на деле поют под фонограмму, их тоже предлагается штрафовать.

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#певец
#россия
#шоу-бизнес
#музыканты
#штрафы
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В Госдуме предложили признать Пугачёву иноагентом
07 марта 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России. С таким предложением выступил депутат Алексей Журавлёв.
Он отметил, что певица потеряла всякий стыд, поэтому её необходимо признать иноагентом. Это необходимо сделать, по словам Журавлёва, чтобы она больше не могла зарабатывать деньги в ненавистной ей России, организовывать в стране концерты и получать авторские отчисления.

Депутат убеждён, что после возможной реализации данного предложения Пугачёва «приползет каяться и прощения просить».

Также Журавлёв подчеркнул, что Россия очистилась от паразитов, которые десятилетиями «доили» российский бюджет.

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#алла пугачёва
#иностранный агент
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#россия
#бюджет
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«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики
Пугачева: нормальные люди не собираются возвращаться в Россию
06 марта 2024, 15:17

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Певица Алла Пугачева в Instagram* жестко ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из РФ.
Звезда посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие Россию знаменитости «еще приползут на коленях» и заявила, что «нормальные» люди не собираются возвращаться в страну.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — заявила она на видео.
Вдобавок, певица порекомендовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл, зачем Пугачёва снова пишет песни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
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Музыкальный критик Бабичев раскрыл, зачем Пугачёва вновь пишет песни
Критик Бабичев: Пугачёва сможет заработать на новых песнях в помощью платформ
04 марта 2024, 18:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Алла Пугачёва разместила новые песни на музыкальных платформах, чтобы вновь начать зарабатывать на своём творчестве. Об этом NEWS.ru рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.
Он подчеркнул, что после отъезда из России, она полностью лишилась заработка. Выпуск нового альбома на музыкальных площадках стал единственной возможностью исправить это положение.

Также выпуск песен на стриминговых платформах покажет уровень популярности Пугачёвой, поскольку количество прослушиваний прямо влияет на чарты хит-парадов. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что такой шаг станет для артистки вызовом, поскольку она сама хочет узнать, способна ли она ещё создавать популярную музыку, и осталась ли у неё вообще аудитория.

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#деньги
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Собчак расплакалась от новой песни Аллы Пугачёвой
04 марта 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналистка Ксения Собчак расплакалась после прослушивания новой песни Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Накануне покинувшая Россию Алла Пугачёва впервые за долгое время выпустила новую песню. Она называется «Не беспокойся за меня» и повествует о судьбе. Своей песней Пугачёва призналась, что готова к любым поворотам судьбы и отметила, что довольна своей нынешней жизнью.

Тем самым она, вероятно, пыталась донести до поклонников, что не сожалеет о решении покинуть родину, подчёркивает «Утро.ру».

Ксения Собчак не прошла мимо нового трека и прокомментировала композицию. Она рассказала, что была в восторге от прослушанного. Песня настолько тронула телеведущую за живое, что она даже расплакалась.

Отметим, что на музыкальных площадках вышел новый альбом Аллы Пугачёвой под названием «P.S». Однако в него вошли всего лишь композиции, ранее исполненные на большом концерте в Кремле в 2019 году.

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#ксения собчак
#шоу-бизнес
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Филипп Киркоров опубликовал отрывок новой песни Пугачёвой
03 марта 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певец Филипп Киркоров опубликовал небольшое видео, содержащее в себе часть новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня».
Видеорядом к отрывку послужили небольшие видео из архива Киркорова.
«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», — написал Киркоров в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Начинается видеоряд с кадров, сделанных на одном из концертов. Киркоров и Пугачёва находятся на сцене вместе, у неё в руках большой букет жёлтых роз.

Не беспокойся, что с тобой?
Я спокойна, как никогда.
Просто мне приснился бой,
В нём ты вынес меня из огня.
Не беспокойся за меня.
Я готова к любой судьбе.
Богом данное не поменять
И нельзя изменить себе, - поёт Пугачёва.

Артист поблагодарил авторов новой песни и саму исполнительницу за проникновенные текст и музыку.

15 апреля Алла Пугачёва отметит своё 75-летие. В конце 2023 года сообщалось, что после начала войны в Израиле, Пугачева и Галкин* отправились в Кипр. Там выяснилось, что певице не подходит местный климат, поэтому супруги планировали переехать на ПМЖ в Лондон.

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#instagram
#киркоров
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Охлобыстин возмутился поездкам участников «голой вечеринки» в Донбасс
Охлобыстин: Донбасс не является «прачечной» для участников «голой вечеринки»
03 марта 2024, 16:29

Фото: istockphoto / cookelma

Донбасс не является «прачечной» для участников скандальной «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин.
В ходе Всемирного фестиваля, который проходит в Сочи, состоялась встреча актера с гостями мероприятия, на которой молодежь обсуждала перечень вопросов, в том числе касающихся нравственных ценностей в стране.

В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о нашумевшей «голой вечеринке», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Девушка заявила, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сделать фотографии для соцсетей, как Ольга Бузова.

Уточняется, что участница спросила у актера, как молодежь Донбасса относится к таким личностям, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы Российской Федерации, добавив, что Донбасс - это не «прачечная».

«Донбасс реально - это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать за проступки. Именно там сейчас бьется верное сердце нашей страны», - сказал Охлобыстин.

Он отметил, что «голая вечеринка» - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.

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#донбасс
#актёр
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Валерий Леонтьев озвучил условия своего возвращения на большую сцену
Леонтьев вернётся на большую сцену только в России и только после окончания СВО
02 марта 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Народный артист России и заслуженный артист Украинской ССР Валерий Леонтьев назвал условия, при которых он вернётся на большую эстраду. По его словам, это может произойти только в России и после окончания специальной военной операции.
Легенда советской и российской эстрады недавно согласился на большой публичный концерт в Дубае (ОАЭ), но потом передумал и дал задний ход, передаёт телеграм-канал Mash. 75-летнему артисту всё труднее сохранять форму и поддерживать статус вечно молодого. Да и отплясывать, как раньше, под фонограмму своих песен непросто — годы берут своё. Привычный зрителям шоу-балет Леонтьеву уже не под силу, как и исполнение вживую.

Фото: istockphoto/Berezko

К большому концерту в столице Эмиратов артист долго и упорно готовился, репетировал, готовясь показать классическое шоу, но в последний момент отказался, сославшись на возраст. В последнее время певец выступает только на закрытых корпоративах и поёт исключительно под фонограмму. Ценник за выступление начинается от 100 тысяч долларов.

Сейчас для артиста актуальны две фундаментальные проблемы при попытке выступить с полноценной концертной программой на большой площадке. Первая заключается в том, что может не собраться полный зал, как это положено легенде. Конфуз! Вторая — можно накосячить во время шоу, например, упасть. Значит следует репетировать на износ, чтобы исключить всяческие случайности.

Фото: istockphoto/LanaStock

При таком раскладе понятно желание Леонтьева выступать с большим концертом только на Родине. В России на него придут, ностальгирующей публики, которая его помнит и любит, здесь предостаточно, а посему аншлаг обеспечен. Что касается окончания СВО... Что ж, такая у него позиция. Или отсутствие таковой. Ведь он с февраля 2022 года воздерживается от любых высказываний на тему украинского конфликта. Но сразу после начала СВО певец уехал в Майами, где у него дом и за который он платит налоги в казну США. В год около 100 тысяч долларов. А Штаты, напомним, финансируют ВСУ. Но это так, к слову. К творчеству Леонтьева и к его опасениям за успех выступления на большой сцене не имеет никакого отношения. Надо пробовать, Валерий Яковлевич, зрители найдутся!

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