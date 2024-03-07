Сарик Андреасян о Кологривом: «Это же Шукшин»

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Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян заявил о таланте российского актёра Никиты Кологривого, отметив, что он является артистом из народа.
«Я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Андреасян.Ранее сообщалось, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского. Отмечалось, что он исполнит главную роль в биографическом фильме, посвящённом бывшему председателю политической партии ЛДПР.
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Мелисса Тимофеева