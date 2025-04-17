«Саша помогла мне»: Кирилл Сафонов публично обратился к вернувшейся в Россию жене

Александра (Саша) Савельева (Фото: Телеграм @alexandrinsave)
Кирилл Сафонов выразил слова благодарности своей супруге Саше Савельевой. Бывшая певица поп-группы «Фабрика» на прошлой неделе в очередной раз вернулась в Москву из Израиля.
51-летний актер последние три года не был в России, находясь в эмиграции в Израиле.
Савельева после приезда в Москву успела посетить премию «VOICE: Главные лица». Артистка в личном блоге прокомментировала мероприятие словами: «Феерично и энергично! Вечер был очень красивый».
Сафонов в своем сообщении отметил, что он многим обязан своей жене.
«Саша помогла мне пройти и огонь, и воду, и медные трубы. То, что я до сих пор жив и здоров, и стою перед вами на этой сцене — это целиком и полностью её заслуга», — написал Кирилл в соцсети.Пара поженилась в 2010 году. В 2019 у них родился сын, который получил имя Леон. Савельева и Сафонов переехали в Израиль 15 лет назад.
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