София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Следом за квартирой певица София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать за 3 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Дом исполнительницы находится в поселке городского типа Никита. Он был куплен ещё в 1970-х годах. Однако после 2014 года Ротару перестала бывать там.
Отель расположен на набережной Ялты, в историческом доме XIX века. Общая площадь с землёй под ним составляет 2041,5 квадрата.
Несколько лет назад певица пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей. С тех пор она закрыта. Как и квартира, которую Ротару также хотела продать за 65 млн рублей, однако через время она переписала ее на сына.
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Отель расположен на набережной Ялты, в историческом доме XIX века. Общая площадь с землёй под ним составляет 2041,5 квадрата.
Несколько лет назад певица пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей. С тех пор она закрыта. Как и квартира, которую Ротару также хотела продать за 65 млн рублей, однако через время она переписала ее на сына.
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Екатерина Коршунова