Шахназаров объяснил возвращение в РФ Сафонова и Савельевой: как живущие в Израиле артисты зарабатывают в России

Кирилл Сафонов и Александра Савельева (Фото:РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Работа в Израиле тяжелее
Кирилл Сафонов эмигрировал в Израиль вместе с родителями. С конца 90-х он жил между двумя странами, но после начала СВО долго не появлялся в России. Актер пытался подстроиться под израильскую публику: сделал другую стрижку и начал изучать иврит, но такой же популярности как в России достичь ему так и не удалось.
Его жена Саша Савельева хоть и уехала в след за мужем, но так и не перестала жить на две страны. Она периодически прилетает в Россию на заработки. Экс-солистка группы Фабрика не обзавелась в Израиле толпой поклонников, а в России ее пока еще помнят. Публика часто видит ее на мероприятиях в Москве. Певица готова спеть самые выдающиеся хиты «Фабрики» «всего» за 600 тысяч рублей.
Так складывается, что артисты выступавшие против своей страны и ее системы, вновь появятся на экране и получают гонорары за свои выступления. Такая ситуация у многих вызывает недоумение.
«Сафонов и Савельева, которые живут в Израиле, решили вернуться в Россию. Стартует с ними сериал. Чтобы у вас иллюзий никаких не было о нашем будущем. Да, эти люди считают, что Россию можно поливать. При этом Савельева «фабричница», у нее нет голоса и слуха», — высказался Михаил Шахназаров в эфире «Полного абзаца» на RuTube.
Доходы не только от концертов
Александра Савельева (Фото:РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
У звездной пары в России есть недвижимость. Трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса с охраняемой территорией, откуда открываются виды на Москву-реку и живописный Серебряный Бор, постоянно ждет своих хозяев. В этой квартире звезды останавливаются когда приезжают работать в Россию.
Согласно слухам, Саше Савельевой также принадлежат четырехкомнатные апартаменты стоимостью около 100 миллионов рублей в одном из московских небоскребов. Говорят, что она сдает их в аренду и ежемесячно зарабатывает около 300 тысяч рублей.
«Возвращенцы» стремятся не к родине, а к деньгам
Возвращение людей, покинувших страну в 2022 году, вызывает множество дискуссий. Артист и депутат Дмитрий Певцов считает, что перед возвращением известные личности должны принести извинения. Необходимо в каждом отдельном случае выяснять, что именно говорил или не говорил человек. В то же время другой депутат, Елена Драпеко, выступает за возможность дать звездным артистам шанс на исправление и предлагает отправить в зону СВО тех, кто высказывался против ее проведения.
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