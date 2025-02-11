Швырял девушку по квартире, избил проститутку и завел роман с Ольгой Бузовой: Тимуру Батрутдинову 47 лет

11 февраля шоумен, актер и телеведущий Тимур Батрутдинов отмечает 47-летие. Он прославился благодаря участию в Comedy Club, а его дуэт с Гариком Харламовым принес ему успех и многомиллионные контракты. Однако в личной жизни артист пока не нашел настоящего счастья. О его карьере, личной жизни и громких скандалах — в материале «Радио 1».