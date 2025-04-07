«Сашок! Красава!!!»: Наташа Королёва выложила фото с полуголым Овечкиным

Наташа Королёва (Фото: Instagram*, @koroleva_star)
Певица Наташа Королёва опубликовала снимок, на котором она обнимает полуголого хоккеиста Александра Овечкина.
Напомним, что 6 апреля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом он стал лучшим игроком в истории Лиги по этому показателю, оставив позади легендарного Уэйна Гретцки. С таким достижением его поздравили президент России Владимир Путин, другие политические деятели, видные представители спорта и культуры из разных стран, среди них — Наташа Королёва.
Наташа Королёва и Александр Овечкин (Фото: Instagram*, @koroleva_star)
Фотография, опубликованная Королёвой, сделана несколько лет назад. Хоккеист с обнажённым торсом сидит на стуле и улыбается. Наташа в розовом топе и зелёной мини-юбке обнимает форварда, пишет VOICE.
Ранее журналисты поинтересовались у супруги Овечкина Анастасии Шубской, сможет ли хоккеист покорить цифру в 1000 голов в НХЛ. Она ответила, что Александру нужен отдых, а после, если сохранится настрой, будут «гореть глаза», новый рекорд возможен.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Сашок! Красава!!! Лучший!!!» — написала поп-звезда.
Наташа Королёва и Александр Овечкин (Фото: Instagram*, @koroleva_star)
Фотография, опубликованная Королёвой, сделана несколько лет назад. Хоккеист с обнажённым торсом сидит на стуле и улыбается. Наташа в розовом топе и зелёной мини-юбке обнимает форварда, пишет VOICE.
Ранее журналисты поинтересовались у супруги Овечкина Анастасии Шубской, сможет ли хоккеист покорить цифру в 1000 голов в НХЛ. Она ответила, что Александру нужен отдых, а после, если сохранится настрой, будут «гореть глаза», новый рекорд возможен.
Читайте также:
«Рекорд планетарного масштаба»: Футбольный тренер Валерий Газзаев оценил достижение Овечкина
Певец Джастин Бибер поздравил Александра Овечкина с рекордом NHL
Что известно о романах Александра Овечкина с моделями и о том, как он довел одну из девушек до психиатрической больницы?
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина