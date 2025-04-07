Что известно о романах Александра Овечкина с моделями и о том, как он довел одну из девушек до психиатрической больницы?

Анастасия Шубская и Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Александр Овечкин, известный как «Ови», стал самым дорогим игроком в истории НХЛ и недавно повторил рекорд Гретцки, забросив более 893 шайб. Его имя теперь навсегда останется в спортивной истории.
Несмотря на свою репутацию, семья для Овечкина — приоритет, он уже 8 лет счастлив в браке с Анастасией Шубской. На недавнем матче его поддерживали мама, тесть и жена с двумя сыновьями, причем тесть, который редко появляется на публике, пришел на игру. Подробнее о личной жизни Овечкина читайте в материале «Радио 1».
Клиника с психиатрическим уклономАлександр Овечкин, ныне примерный семьянин и финансово успешный спортсмен, когда-то был известен как разрушитель женских сердец. В 2000-х его имя ассоциировалось с романами с моделями и бурной личной жизнью.
Неотъемлемой частью личной жизни Овечкина является его роман с Аленой Ларионовой, дочерью легендарного хоккеиста Игоря Ларионова. Алена, впитавшая американский стиль жизни, была искренне влюблена в Александра. Их отношения казались идеальными: они посещали матчи, вместе появлялись на мероприятиях и нью-йоркских премьерах.
Однако за красивой картинкой скрывались проблемы. Поговаривали, что Алена не могла смириться с вниманием многочисленных поклонниц Овечкина, что приводило к истерикам и ревности. Александр, в свою очередь, не желал менять свой образ жизни. В итоге их отношения закончились болезненно для Алены, которая оказалась в реабилитационной клинике.
На момент свадьбы Овечкину было 32 года, а Анастасии — 23. Их союз продолжает вызывать обсуждения: Анастасия с модельной внешностью и непростым характером — дочь влиятельных родителей, а Овечкин, несмотря на стереотипы о провинциальности, имеет спортивную династию: его мама — двукратная олимпийская чемпионка, а отец был профессиональным футболистом и тренером.
В 2018 году стало известно, что Анастасия ожидает ребенка. Их сын Сергей родился в американском роддоме. Уже в два года Александр начал знакомить его с хоккеем. Кажется, маленький Сергей готовится повторить успех своего знаменитого отца.
Некоторые пользователи отмечали, что союз Овечкина и Шубской выглядит странным, поскольку она из обеспеченной и известной московской семьи, а он — хоккеист. Вопрос оставался: интересно ли ей с ним? Другие комментаторы подчеркивали, что секрет успеха Овечкина заключается не только в семье, но и в его природных данных, ведь оба его родителя — профессиональные спортсмены, а сам он с раннего детства занимался хоккеем.
Некоторые пользователи выражали мнение, что Овечкин — умный и достойный человек, помимо своего хоккейного таланта. Однако нашлись и те, кто считал, что женщины привлекает в Овечкине лишь его известность и деньги.
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Клиника с психиатрическим уклономАлександр Овечкин, ныне примерный семьянин и финансово успешный спортсмен, когда-то был известен как разрушитель женских сердец. В 2000-х его имя ассоциировалось с романами с моделями и бурной личной жизнью.
Неотъемлемой частью личной жизни Овечкина является его роман с Аленой Ларионовой, дочерью легендарного хоккеиста Игоря Ларионова. Алена, впитавшая американский стиль жизни, была искренне влюблена в Александра. Их отношения казались идеальными: они посещали матчи, вместе появлялись на мероприятиях и нью-йоркских премьерах.
Однако за красивой картинкой скрывались проблемы. Поговаривали, что Алена не могла смириться с вниманием многочисленных поклонниц Овечкина, что приводило к истерикам и ревности. Александр, в свою очередь, не желал менять свой образ жизни. В итоге их отношения закончились болезненно для Алены, которая оказалась в реабилитационной клинике.
Фото: iStock/Tunatura
Александр Овечкин и Анастасия ШубскаяАлександр Овечкин нашел свое счастье в отношениях с Анастасией Шубской. Многие считают, что хоккеист остепенился и выбрал подходящую спутницу жизни, несмотря на слухи о состоятельном отце Анастасии. В августе 2016 года пара расписалась в Четвертом дворце бракосочетания на Бутырской. Мама невесты, актриса Вера Глаголева, уже знала о своей болезни и хотела успеть присутствовать на важном событии.
На момент свадьбы Овечкину было 32 года, а Анастасии — 23. Их союз продолжает вызывать обсуждения: Анастасия с модельной внешностью и непростым характером — дочь влиятельных родителей, а Овечкин, несмотря на стереотипы о провинциальности, имеет спортивную династию: его мама — двукратная олимпийская чемпионка, а отец был профессиональным футболистом и тренером.
В 2018 году стало известно, что Анастасия ожидает ребенка. Их сын Сергей родился в американском роддоме. Уже в два года Александр начал знакомить его с хоккеем. Кажется, маленький Сергей готовится повторить успех своего знаменитого отца.
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Был бы шофер на «газели» — никто и не посмотрел бы в его сторонуНа минувших выходных в социальных сетях разразилась буря комментариев после нового рекорда Овечкина. Многие критиковали его семейный союз с Анастасией Шубской, но также звучали и восторженные отзывы.
Некоторые пользователи отмечали, что союз Овечкина и Шубской выглядит странным, поскольку она из обеспеченной и известной московской семьи, а он — хоккеист. Вопрос оставался: интересно ли ей с ним? Другие комментаторы подчеркивали, что секрет успеха Овечкина заключается не только в семье, но и в его природных данных, ведь оба его родителя — профессиональные спортсмены, а сам он с раннего детства занимался хоккеем.
Некоторые пользователи выражали мнение, что Овечкин — умный и достойный человек, помимо своего хоккейного таланта. Однако нашлись и те, кто считал, что женщины привлекает в Овечкине лишь его известность и деньги.
«Всегда думала, что женщины находят в Овечкине — внешность у него грубая, фигура так себе, хотя и спортсмен, манеры ужасные. Только деньги и известность. Был бы шофер на «газели» — никто и не посмотрел бы в его сторону», — отметил один из пользователей.
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Дарья Осипова