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«Рекорд планетарного масштаба»: Футбольный тренер Валерий Газзаев оценил достижение Овечкина

Экс-тренер сборной России Газзаев: Рекорд Овечкина — планетарного масштаба
Илья и Александр Овечкины (Фото: РИА Новости/

Илья и Александр Овечкины (Фото: РИА Новости/

Форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, став лучшим бомбардиром в истории лиги. Бывший тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев назвал это достижение событием планетарного масштаба.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru экс-наставник ЦСКА, сборной России и даже киевского «Динамо» отметил, что нападающий установил рекорд «на века».

«За него рада вся страна и весь мировой спорт. Его достижение говорит о великолепной отечественной школе хоккея, которая берет свои корни у успехов Тарасова, Михайлова, Фетисова и других выдающихся хоккеистов», — сказал специалист.

Он также напомнил, что в Национальной хоккейной лиге выступают много россиян, и все они являются гордостью страны. Газзаев признался, что даже не представляет, кто и через сколько лет сможет превзойти выдающийся рекорд Александра Овечкина.

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Великие иностранные спортсмены поздравили Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
Федерер, Фелпс, Джеймс и Кросби поздравили Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
07 апреля 2025, 00:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Великие иностранные спортсмены поздравили российского хоккеиста Александра Овечкина с обновлением рекорда по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, что 6 августа нападающий «Вашингтона» забросил 895 шайбу.
Американский баскетболист и лидер по набранным очкам в НБА Леброн Джеймс назвал рекорд Овечкина невероятным.

«Алекс, поздравляю тебя, мужик. Это невероятное достижение. Салют тебе».

К Джеймсу присоединился и самый титулованный спортсмен в истории Олимпиады, пловец из США Майкл Фелпс.

«Привет, Ови. Поздравляю, ты лучший. Как насчет тысячи?», — сказал Фелпс намекая на преодоление отметки в 1000 заброшенных шайб.

Свои поздравления выразил один из самых титулованных теннисистов в истории, швейцарец Роджер Федерер.

«Я очень за тебя счастлив. Надеюсь, ты будешь владеть этим рекордом вечно».

Канадский хоккеист Сидни Кросби тоже поддержал россиянина, хотя между ними было принципиальное соперничество на протяжении всей карьеры.

«Это достижение казалось невозможным, но ты смог его преодолеть».

Александр Овечкин 6 апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 895 заброшенных шайб. После рекордного гола была организована праздничная церемония, на которой Овечкина лично поздравил Гретцки.

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«Сейчас с ума сойдёт весь мир»: Ксения Собчак высказалась о рекордной шайбе Александра Овечкина
Собчак заявила, что весь мир сойдёт с ума после рекордной шайбы Овечкина
06 апреля 2025, 21:48

Александр Овечкин (фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Ксения Собчак прокомментировала рекордную шайбу российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в НХЛ. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Рекорд Овечкина говорит нам о том, что великим может стать любой. Будь твоя мать волейболисткой, отец – футбиком, а может они продавец овощей и полицейский. Чудеса случаются, если ты в них веришь и идёшь вперёд», – отметила Ксения Собчак.
Она также добавила, что после этого важного исторического события весь мир сойдёт с ума, поскольку «сегодня можно».

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.

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Овечкин побил «вечный» рекорд Грецки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ
06 апреля 2025, 21:04

Александр Овечкин (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки. Исторический гол Овечкин забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота соотечественника Ильи Сорокина, пишет Telegram-канал SHOT.
В этот исторический момент сам Грецки находился на стадионе, также за игрой наблюдали мама, жена и дети Овечкина. На арене заранее установили восемь дополнительных камер, чтобы запечатлеть этот грандиозный гол сразу с нескольких ракурсов. Теперь Овечкин является лучшим снайпером в истории НХЛ.



Также напомним, что в этом сезоне Овечкин установил ещё несколько рекордов: он превзошёл Грецки по числу заброшенных шайб в первых периодах, побил рекорд Яромира Ягра по победным голам, обновил рекорд по сезонам с более чем 40 голами.

В этом сезоне российский хоккеист стал самым результативным игроком в возрастной категории старше 35 лет и первым спортсменом в истории НХЛ, который забросил минимум 200 шайб в трёх разных десятилетиях.

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Российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG
05 апреля 2025, 13:59

Фото: istockphoto/macky_ch

Все российские гимнасты воздержались от участия в турнирах Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Об этом сообщила в Telegram-канале Федерация гимнастики РФ.
«Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — сказано в публикации.
Летом 2023 года FIG заявляла, что с начала 2024 года российские и белорусские гимнасты будут участвовать в турнирах с нейтральным статусом. Согласно критериям допуска, приглашали только тех, кто не имеет связей с ВС РФ и не поддерживает спецоперацию на Украине.

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Гретцки лично поздравил Овечкина в раздевалке с повторением мирового рекорда
05 апреля 2025, 07:03

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Канадская легенда хоккея Уэйн Гретцки лично поздравил Александра Овечкина с повторением своего рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщил журналист Франк Серавалли на своей странице в соцсети X.
После матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Гретцки посетил раздевалку столичного клуба. Там он вручил Овечкину шайбу, которой россиянин забил 894-й гол, и сделал совместные фото с ним и командой.

«Как ты? Поздравляю!», — сказал Гретцки Овечкину.
Россиянин на вопрос ответил шуткой: мол, «потный и весь в пиве».

Как уточнил журналист Том Гулитти, канадец также сфотографировался с двумя сыновьями российского форварда.



Овечкин оформил дубль в этом матче, сравнявшись с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. До конца сезона «Вашингтон» проведёт шесть игр, начиная с выездного матча против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.

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