«Рекорд планетарного масштаба»: Футбольный тренер Валерий Газзаев оценил достижение Овечкина

Илья и Александр Овечкины (Фото: РИА Новости/
Форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, став лучшим бомбардиром в истории лиги. Бывший тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев назвал это достижение событием планетарного масштаба.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru экс-наставник ЦСКА, сборной России и даже киевского «Динамо» отметил, что нападающий установил рекорд «на века».
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«За него рада вся страна и весь мировой спорт. Его достижение говорит о великолепной отечественной школе хоккея, которая берет свои корни у успехов Тарасова, Михайлова, Фетисова и других выдающихся хоккеистов», — сказал специалист.Он также напомнил, что в Национальной хоккейной лиге выступают много россиян, и все они являются гордостью страны. Газзаев признался, что даже не представляет, кто и через сколько лет сможет превзойти выдающийся рекорд Александра Овечкина.
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Александр Бойцов