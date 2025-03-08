Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»

Дэниел Блумберг и Юра Борисов (Фото: Инстаграм* @anorafilm)
Юра Борисов сфотографировался с композитором Дэниелом Блумбергом, с которым его перепутал фотограф на красной ковровой дорожке на премии «Оскар». Снимок опубликован в официальном аккаунте, посвященном фильму «Анора».
Совместный снимок Юры и Дэниэла опубликовал Entertainment Weekly. Примечательно, что Блумберг получил статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к фильму «Бруталист».
Напомним, церемония награждения кинопремии «Оскар» состоялась в ночь на понедельник, 3 марта. Фильм «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, забрал четыре статуэтки, режиссер Шон Бейкер также получил награду.
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*Запрещен в РФ
Напомним, церемония награждения кинопремии «Оскар» состоялась в ночь на понедельник, 3 марта. Фильм «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, забрал четыре статуэтки, режиссер Шон Бейкер также получил награду.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова