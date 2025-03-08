Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»

Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»

Юра Борисов сфотографировался с Дэниэлом Блумбергом, с которым его перепутали
Дэниел Блумберг и Юра Борисов (Фото: Инстаграм* @anorafilm)

Дэниел Блумберг и Юра Борисов (Фото: Инстаграм* @anorafilm)

Юра Борисов сфотографировался с композитором Дэниелом Блумбергом, с которым его перепутал фотограф на красной ковровой дорожке на премии «Оскар». Снимок опубликован в официальном аккаунте, посвященном фильму «Анора».
Совместный снимок Юры и Дэниэла опубликовал Entertainment Weekly. Примечательно, что Блумберг получил статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к фильму «Бруталист».

Напомним, церемония награждения кинопремии «Оскар» состоялась в ночь на понедельник, 3 марта. Фильм «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, забрал четыре статуэтки, режиссер Шон Бейкер также получил награду.

Читайте также:

Майки Мэдисон потребовала у Юры Борисова вечной дружбы

«Я наблюдала их историю любви с самого начала»: Анастасия Уколова рассказала о Юре Борисове и его жене

«Немножечко дружим»: Киновед раскрыл, как приглашение Юры Борисова на «Оскар-2025» связано с Трампом

*Запрещен в РФ
#фильм
#режиссёр
#церемония
#актеры
#рф
Хирург раскрыл правду о пластике Наташи Королевой
Хирург Денис Агапов: Певица Королева не прибегала к пластике
08 марта 2025, 10:26

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Пластический хирург Денис Агапов раскрыл правду о пластике певицы Наташи Королевой, пишет Telegram-канал «Звездач».
По словам специалиста, 51-летняя исполнительница не прибегала к хирургическим операциям. Агапов отметил, что Королева занимается кожей и ходит к косметологу, на услуги которого она тратит не более 200 тысяч рублей.

«Совершенно обычная, расслабленная лицевая мимика, соответствующая ее возрасту и особенностям строения опорных костных тканей нижней и средней частей лица», — добавил он.

На лице звезды отечественного шоу-бизнеса не видно никаких негативных последствий от перенесенных косметологических вмешательств, заключил Агапов.

Читайте также:

Певица Манижа объявила о второй беременности

Дарья Пынзарь показала, какой была ее свадьба на «Доме-2» 15 лет назад

«Это часть моей жизни...»: Басков заплакал на шоу «Один в один» от эмоционального номера
#свадьба
#певица
#услуги
#звёзды
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певица Манижа объявила о второй беременности
08 марта 2025, 08:54

Манижа (Фото: Инстаграм* @manizha)

Певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) сообщила в своем блоге, что станет матерью во второй раз.
Певица выложила фотографию с округлившимся животом, тем самым рассекретив свою беременность. По словам Манижи, в ее жизни «началась новая глава», полная любви и радости.

Напомним, Манижа родила дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании в июле 2023 года. Артистка знакома с Кватанией с 2019-го, а в сентябре 2022 года они поженились.

Читайте также:

Дарья Пынзарь показала, какой была ее свадьба на «Доме-2» 15 лет назад

«Умываюсь слезами радости»: дочь Сергея Лазарева растрогала звездного отца

Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева

*Запрещен в РФ
#певица
#беременность
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дарья Пынзарь показала, какой была ее свадьба на «Доме-2» 15 лет назад
08 марта 2025, 08:18

Дарья Пынзарь (Фото: Инстаграм* @darya_pinzar86)

39-летняя телезвезда «Дома-2» в своем блоге опубликовала романтический ролик с мужем. Дарья Пынзарь показала, как они изменились за 15 лет брака.
Дарья и Сергей являются одной из самых крепких пар звездной телестройки. Супруги познакомились на проекте и там же сыграли свадьбу. Спустя 15 лет они по-прежнему вместе, а также воспитывают двоих детей.

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Инстаграм* @darya_pinzar86)


«А это мы в 2010-м только начинаем наш путь», — написала Пынзарь.

На сегодняшний день пара проживает в Турции, но периодически приезжает в Россию по делам.

Читайте также:

Многочисленные пластики, измены мужа и переезд в Турцию: как сложилась жизнь звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь

Увела наследника миллионера, родила четверых детей и стала ведущей «Дома-2»: как сложилась жизнь Кати Жужи

«Умываюсь слезами радости»: дочь Сергея Лазарева растрогала звездного отца

*Запрещен в РФ
#жизнь
#фото
#супруги
#звёзды
#дома
#рф
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это часть моей жизни...»: Басков заплакал на шоу «Один в один» от эмоционального номера
На шоу «Один в один» Басков разрыдался от эмоций после номера Юлии Савичевой
08 марта 2025, 05:50

Юлия Савичева обнимает Николая Баскова (Фото: кадр из шоу «Один в один»)

Николай Басков растрогался до слез на шоу «Один в один», вспоминая Елену Образцову. Новый выпуск на канале «Россия» с приглашенным судьей Игорем Николаевым вышел 7 марта. В нем Юлия Савичева вызвала бурю эмоций у ведущего Баскова своим выступлением.
В этот раз участники шоу превзошли себя, и судьи долго спорили, кого выделить.

38-летняя Савичева заслуживает особого внимания: она замечательно воплотила образ оперной дивы Елены Образцовой, ушедшей из жизни 10 лет назад. Ее вокал и точное копирование потрясли всех, особенно Баскова. Обычно он шутит, но тут не сдержал слез, вспоминая прошлое.

Юлия Савичева в образе Елены Образцовой (Фото: кадр из шоу «Один в один»)

«Ну это часть моей жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. (....) Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря. Петь — это одно. Но были моменты, которые действительно были похожи на нее», — признался Басков, отмечая жесты и визуальную составляющую.
Он похвалил гримеров за невероятную работу и отметил, что Савичева в своем образе и исполнения была «прекрасна».

Марина Мещерякова (Фото: кадр из шоу «Один в один»)

Судья Марина Мещерякова тоже прослезилась — в прошлом она пела с Образцовой в Большом театре. Мещерякова указала, сколь сложно повторить за Образцовой: та была очень естественной в своих выступлениях, а в общении — простым и приятным человеком. Судья также добавила, что у Юлии были промахи с нотами, однако позитивное впечатление от номера оказалось сильней.

Юрий Стоянов и Игорь Николаев тоже высоко оценили эмоциональный номер.

Савичевой не хватило баллов для лидерства, хотя ее захвалили — вперед по итогу всех выпусков вырвалась Мария Зайцева с образом Элвиса Пресли, поразив судей голосом и мимикой.

Читайте также:

Выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси

Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»

«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова
#россия
#любовь
#звёзды
#вокал
#шоу
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»
Лолита сказала пару слов об отмене концерта в «Казань Экспо»
08 марта 2025, 04:31

Лолита (Фото: кадр видео Instagram* @lolitamilyavskaya)

Очередной концерт Лолиты Милявской отменили. 7 марта стало известно, что она не выступит в Казани, а сама певица лаконично ответила РИА Новости, что про отмену, в общем-то, нечего сказать.
Выступление певицы должно было пройти 21 марта в «Казань Экспо», но площадка объявила на своем официальном сайте об отмене. Причин и объяснений не привели. Ситуация уже вызвала волну обсуждений среди поклонников звезды.

«Комментировать нечего», — ответила Лолита РИА Новости на вопрос о подробностях.
​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова
​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова
Переноса концерта пока тоже не анонсировали, хотя билеты еще можно было купить на сайте после оповещения об отмене. Для Лолиты такая ситуация — лишь очередная неудача в гастрольном графике, далеко не первая за последнее время.

В конце января певица поделилась с РИА Новости планами обратиться в Следственный комитет из-за активистов, мешающих ее шоу.

Лолита (Фото: кадр видео Telegram @lolitamilyavskaya)

Ранее ее выступление сорвалось в Ульяновске во дворце культуры «Губернаторский». В Кемерово концерт тоже отменили, а в Новокузнецке он висел на волоске. В феврале Лолита лишилась сцены в Томске — тогда она винила неоплаченную аренду, хотя деньги были переведены.

Казалось бы, повод грустить, но певица удивила. После отмены концертов она начала петь песни Пугачевой на питерском вокзале и пританцовывать. 6 марта в ее Telegram-канале появилось видео, где Лолита, в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, поет хит «На Тихорецкую состав отправится…».

Читайте также:

Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона

Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени

«Давно и без пиара помогает Белгороду»: Ксения Собчак заступилась за Лолиту

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#деньги
#концерт
#певица
#звёзды
#шоу
#билеты
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате