Прокуратура приостановила дело Лерчек из-за ее болезни

16 марта 2026, 16:45

Прокуратура объявила о приостановке дела блогера Лерчек из-за ее заболевания

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Прокуратура разрешила приостановить уголовное дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) из-за ее болезни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Гагаринский суд Москвы.





Сегодня там проходило заседание по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Главными фигурантами являются сама Лерчек, а также ее муж Артем Чекалин и бывший бизнес-партнер пары Роман Вишняк.



Накануне адвокаты Чекалиной заявили, что направят суду медицинские документы о болезни своей подзащитной и будут настаивать на изменении меры наказания или полной приостановке ее дела.





«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение», — заявила прокурор.