Охранник обжалует решение суда о взыскании с Киркорова 2,3 млн рублей

16 марта 2026, 17:08

РИА Новости: Охранник Киркорова обжалует отказ суда в иске на 2,3 млн рублей

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Охранник Филиппа Киркорова Александр Короткий намерен обжаловать отказ суда в иске на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат истца Сергей Васильев в комментарии для РИА Новости.





В понедельник, 16 марта, Красногорский городской суд Подмосковья отказал Короткому в иске. Эта сумма должна была стать компенсацией морального вреда за травму охранника во время концерта, на котором был поп-король. Потерпевшему диагностировали травму ноги.



Ранее охранник отказался от требований к артисту о взыскании более 77 тысяч рублей за неотработанные дни из-за травмы.



«Решение обжалуем», — заявил адвокат.