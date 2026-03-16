Охранник обжалует решение суда о взыскании с Киркорова 2,3 млн рублей
Охранник Филиппа Киркорова Александр Короткий намерен обжаловать отказ суда в иске на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат истца Сергей Васильев в комментарии для РИА Новости.
В понедельник, 16 марта, Красногорский городской суд Подмосковья отказал Короткому в иске. Эта сумма должна была стать компенсацией морального вреда за травму охранника во время концерта, на котором был поп-король. Потерпевшему диагностировали травму ноги.
Ранее охранник отказался от требований к артисту о взыскании более 77 тысяч рублей за неотработанные дни из-за травмы.
«Решение обжалуем», — заявил адвокат.Инцидент произошел еще в 2023 году. По данным СМИ во время концерта Ани Лорак Киркоров сильно оттолкнул охранника, в результате чего тот травмировался. Адвокат певца Александр Добровинский тогда отметил, что ситуацию уладили сразу же после инцидента. По его словам, Короткий подал заявление, с Киркоровым беседовал следователь, но все решили мирно.