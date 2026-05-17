Селена Гомес появилась в облегающем платье и вновь спровоцировала обсуждения
Селена Гомес вновь оказалась в центре внимания после появления на публике в Лондоне. Звезда выбрала эффектный и элегантный образ, который активно обсуждают поклонники и модные блогеры.
Папарацци запечатлели артистку в облегающем шоколадном платье-миди с бахромой, подчёркивающем фигуру. Образ получился одновременно сдержанным и ярким.
Свой выход Селена Гомес дополнила крупными золотыми серьгами-кольцами, нежно-розовыми атласными туфлями на каблуках и кольцом. Волосы певица собрала в аккуратный хвост, а в макияже сделала акцент на чёрные стрелки и мягкие розовые оттенки румян и помады.
Поклонники отметили, что артистка выглядит уверенной и заметно преобразившейся. В соцсетях многие назвали этот выход одним из самых удачных за последнее время.
При этом недавно вокруг Селены Гомес уже возникала волна обсуждений из-за слухов о возможной беременности. Поводом стало видео инфлюенсера Федерики Скангетти, в котором певица появилась в свободном розовом платье.
Некоторые пользователи решили, что наряд визуально создавал эффект округлившегося живота, после чего в Сети начали активно обсуждать возможное пополнение в семье звезды. Сама Гомес эти слухи никак не комментировала.
