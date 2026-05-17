«Я строгая мама»: Ида Галич рассказала о воспитании детей
Ида Галич призналась, почему не стремится быть идеальной матерью
Ида Галич откровенно рассказала «Пятому каналу» о своём отношении к материнству и призналась, что никогда не стремилась стать «идеальной мамой».
По словам звезды, она спокойно относится к собственным ошибкам и не пытается соответствовать навязанным стандартам. Телеведущая отметила, что считает себя обычным человеком, который не умеет делать всё безупречно.
«Я ничего в жизни не умею делать очень хорошо и очень плохо. Везде плоха по чуть-чуть», — с самоиронией призналась Ида Галич.При этом блогер уверена: главное в воспитании детей — любовь, ответственность и личный пример родителей. По словам Иды, именно атмосфера в семье формирует характер ребёнка. Несмотря на мягкое отношение к себе, в вопросах воспитания Ида Галич придерживается строгих правил.
«Я строгая мама», — подчеркнула ведущая.