Жена Цекало перенесла серьёзную операцию на позвоночнике после массажа в США

17 мая 2026, 18:34

Жена Цекало перенесла операцию на позвоночнике после травмы в массажном салоне

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

34-летняя жена Александра Цекало Дарина Эрвин перенесла операцию на позвоночнике после травмы в массажном салоне. В личном блоге модель сообщила, что врачи провели ей серьёзное вмешательство.





Специалист в американском салоне повредил ей нерв, хотя модель предупредила его о межпозвоночной грыже. Салон вернул деньги, но здоровью уже нанесён ущерб.

Дарине пришлось лечь на операцию.



Она опубликовала снимок, сделанный после вмешательства: избранница бывшего мужа Лолиты позирует в больничном коридоре. Она уже начала передвигаться, но без поддержки ходить ещё не может.

«Спасибо моему доктору и его команде за то, что я просто стою и улыбаюсь после серьёзной операции на позвоночнике», — рассказала актриса.

«Не то чтобы я бесчувственна к собственному медицинскому кризису, но как мне удаётся оставаться такой горячей после операции на позвоночнике?» — прокомментировала она.