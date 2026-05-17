Жена Цекало перенесла серьёзную операцию на позвоночнике после массажа в США

Жена Цекало перенесла операцию на позвоночнике после травмы в массажном салоне
34-летняя жена Александра Цекало Дарина Эрвин перенесла операцию на позвоночнике после травмы в массажном салоне. В личном блоге модель сообщила, что врачи провели ей серьёзное вмешательство.
Специалист в американском салоне повредил ей нерв, хотя модель предупредила его о межпозвоночной грыже. Салон вернул деньги, но здоровью уже нанесён ущерб.
Дарине пришлось лечь на операцию.
Она опубликовала снимок, сделанный после вмешательства: избранница бывшего мужа Лолиты позирует в больничном коридоре. Она уже начала передвигаться, но без поддержки ходить ещё не может.
«Спасибо моему доктору и его команде за то, что я просто стою и улыбаюсь после серьёзной операции на позвоночнике», — рассказала актриса.При этом Эрвин сохранила оптимизм и чувство юмора.
«Не то чтобы я бесчувственна к собственному медицинскому кризису, но как мне удаётся оставаться такой горячей после операции на позвоночнике?» — прокомментировала она.