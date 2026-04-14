«Вот думаю: согласиться?»: Семенович услышала предложение на Байкале

14 апреля 2026, 16:55

Певица Анна Семенович может стать депутатом Госдумы от «Зеленых»

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица и телеведущая Анна Семенович в своем Telegram-канале объявила о возможном выдвижении в Государственную думу. По ее словам, она намеревается баллотироваться от партии «Зеленые».





О своем решении артистка сообщила в необычной форме — записала видео на льду Байкала вместе с женихом Денисом Шреером. В ролике возлюбленный Семенович становится на колено и делает ей предложение... побороться за депутатский мандат. Для съемок знаменитость выбрала белое платье и фату.





«Мне сделали предложение на льду Байкала. Вот думаю: согласиться?» — иронично подписала публикацию исполнительница.



