«Вот думаю: согласиться?»: Семенович услышала предложение на Байкале
Певица Анна Семенович может стать депутатом Госдумы от «Зеленых»
Певица и телеведущая Анна Семенович в своем Telegram-канале объявила о возможном выдвижении в Государственную думу. По ее словам, она намеревается баллотироваться от партии «Зеленые».
О своем решении артистка сообщила в необычной форме — записала видео на льду Байкала вместе с женихом Денисом Шреером. В ролике возлюбленный Семенович становится на колено и делает ей предложение... побороться за депутатский мандат. Для съемок знаменитость выбрала белое платье и фату.
«Мне сделали предложение на льду Байкала. Вот думаю: согласиться?» — иронично подписала публикацию исполнительница.
Анна Семенович давно выступает с экологической повесткой. В ноябре 2025 года она предложила ввести закон, запрещающий вырубку живых елей к Новому году, призвав заменить их искусственными аналогами. Знаменитость раскритиковала уничтожение деревьев ради «двух недель удовольствия». А в марте 2026-го артистка призналась, что отказалась от натуральных шуб в пользу дубленок из искусственного меха.