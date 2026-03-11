Анна Семенович ушла в минус на витаминах
Певица Анна Семенович решила попробовать себя в новом направлении и запустила бизнес по продаже витаминов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако на старте проект пока показывает отрицательные финансовые результаты. Кмпания ООО «А-Формула», в которой артистке принадлежит 63% доли, на данный момент зафиксировала убыток в размере около 119 тысяч рублей.
Под собственным брендом уже выпущено несколько продуктов: витамины для повышения энергии, комплексы для спокойствия и аминокислоты для ежедневной поддержки организма. Несмотря на текущий минус, проект находится на раннем этапе развития, поэтому его финансовые показатели ещё могут измениться.
