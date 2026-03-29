«Пока мы не готовились»: Анна Семенович рассказала о планах на свадьбу
Анна Семенович опровергла слухи о свадьбе с Денисом Шреером
Анна Семенович прокомментировала слухи о возможной свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером и дала понять, что торжество пока не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам певицы, они ещё не определились с датой и даже не приступали к подготовке, хотя допускают, что со временем примут решение.
Артистка подчеркнула, что сейчас они не спешат оформлять отношения официально и предпочитают просто наслаждаться совместной жизнью. Известно, что о романе пары стало известно в конце 2024 года, хотя встречаться они начали ещё в 2023-м.
