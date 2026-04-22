«Серьезных загулов не было»: Григорий Лепс отказался от алкоголя
Певец Григорий Лепс отказался от алкоголя
63-летний Григорий Лепс в беседе с журналистами сообщил, что с начала года полностью перестал употреблять спиртное.
Певец признался, что алкоголь негативно сказывался на его самочувствии, и он надеется как можно дольше сохранять трезвый образ жизни. После отказа от алкоголя Лепс сосредоточился на музыке и здоровье. Кроме того, он планирует усыновить двоих, а если получится, то и троих детей из детского дома.
«На Рождество прекратил это дело. Хотя не было никаких серьёзных загулов, я не выходил из дома несколько дней, чтобы чего-нибудь не натворить, учитывая свой скверный характер», — сказал шансонье Super.Также исполнитель откровенно высказался об отношениях с Авророй Кибой. По его словам, точка в этой истории не стоит, несмотря на расставание, и он не теряет надежды на возобновление отношений.