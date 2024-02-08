Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн руб. за нарушение авторских прав

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Сергей Жуков через суд взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн рублей за использование товарного знака и заставил сменить название. Об этом сообщает Shot.
После этого Жуков подал иск в Арбитражный суд Иркутской области на владельца бара ООО «ЭРВИКО» и потребовал один миллион рублей компенсации за использование его товарного знака. Суд полностью удовлетворил требования певца и обязал бар выплатить ему один миллион рублей, а также 29 тысяч, затраченные на судебные расходы. После этого бар также переименовал свое название на РВБ.
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