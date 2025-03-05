Сергею Бурунову грозит арест банковских счетов из-за долга в 10 млн рублей перед налоговой

Сергей Бурунов (фото: Telegram @sergeyburunovofficial)
У Сергея Бурунова возникли проблемы с Федеральной налоговой службой (ФНС). Актёр задолжал крупную сумму по налогам.
Артист очень востребован в профессии и, казалось бы, у него не должно быть никаких проблем с финансами. Однако, забыв вовремя оплатить налоги, Бурунов накопил внушительный долг, который в настоящее время составляет 10 824 000 рублей.
Сотрудники ФНС направили актёру предупреждение о возможных последствиях неуплаты налогов. Теперь Бурунову грозит блокировка банковских счетов.
На комедийного актёра оформлено одно ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в проектах, участие в телепрограммах, рекламу и проведение мероприятий. Если Бурунов не погасит долги в ближайшее время, то в отношении него будет заведено исполнительное производство. Также ему могут запретить выезд за границу.
Кроме того, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» владеет автомобилем BMW X5, за которым числятся девять неоплаченных штрафов. Все они были выписаны в марте этого года, в основном за превышение скорости.
Читайте также:
«С женщиной-абьюзером»: Психоаналитик объяснила перемирие Бурунова с Деви
Загадочная брюнетка из известной семьи: Стало известно, кто смог растопить сердце холостяка Бурунова
Конфликт с Буруновым, создание нового проекта и сложности со «Словом пацана»: Жоре Крыжновникову 46 лет
Сотрудники ФНС направили актёру предупреждение о возможных последствиях неуплаты налогов. Теперь Бурунову грозит блокировка банковских счетов.
На комедийного актёра оформлено одно ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в проектах, участие в телепрограммах, рекламу и проведение мероприятий. Если Бурунов не погасит долги в ближайшее время, то в отношении него будет заведено исполнительное производство. Также ему могут запретить выезд за границу.
Кроме того, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» владеет автомобилем BMW X5, за которым числятся девять неоплаченных штрафов. Все они были выписаны в марте этого года, в основном за превышение скорости.
Читайте также:
«С женщиной-абьюзером»: Психоаналитик объяснила перемирие Бурунова с Деви
Загадочная брюнетка из известной семьи: Стало известно, кто смог растопить сердце холостяка Бурунова
Конфликт с Буруновым, создание нового проекта и сложности со «Словом пацана»: Жоре Крыжновникову 46 лет
Анастасия Чинкова