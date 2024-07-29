Загадочная брюнетка из известной семьи: Стало известно, кто смог растопить сердце холостяка Бурунова

Фото: VKFest 2024
Сергей Бурунов, популярный актер и завидный холостяк, наконец-то нашел свою вторую половинку. Недавно он был замечен с Екатериной Леви, загадочной бизнесвумен из известной семьи. Слухи об их романе активно обсуждаются, а сама пара предпочитает держать свои отношения в секрете. Рассказываем все подробности этого неожиданного союза.
«Актер с тысячей лиц»
Сергей Бурунов — один из самых востребованных актеров современного кинематографа. Зрители наслаждаются его яркими ролями в проектах «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «Домашний арест» и «Последний богатырь». Гонорар артиста за съемочный день стартует от 500 тыс. руб. Несмотря на свою популярность и профессиональные успехи, Бурунов долгое время оставался одиноким.
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Личная жизнь
Личная жизнь актера всегда привлекала внимание, в СМИ не раз появлялась информация о его предполагаемых романах. Бурунову приписывали отношения с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, а также с его директором Анастасией Сайфулиной. Однако сам актер сосредоточился на карьере и признавался, что в молодости у него было много бурных интрижек, от которых он устал. В последние годы он расставил приоритеты в пользу работы, что привело к его долгому одиночеству. Не исключено, что причина неудач в личной жизни также была связана с душевными травмами.
«Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — как-то заметил актер.
Роман с Леви
Однако недавно ситуация изменилась. В мае 2024 года Бурунов был замечен в компании Екатерины Леви. Летом пара посетила музыкальный фестиваль в Баку, где Бурунов обнимал Екатерину за талию, делал с ней селфи и наслаждался временем в ее компании. Поползли слухи. После этого Сергей и Екатерина были замечены на премии МХТ. Сначала многие думали, что Екатерина — просто приятельница актера, но недавние наблюдения подтвердили: у Бурунова роман с этой загадочной брюнеткой.
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«Достойная девушка»
Екатерина Леви, 35-летняя предпринимательница, владеет предприятиями по бытовому обслуживанию, таким как химчистка, стирка и уборка, сообщает «КП». Она из состоятельной семьи. Ее отец, Семен Леви, был крупным чиновником и экс-замминистра природных ресурсов, который скончался три года назад. Екатерина ведет закрытый образ жизни, ее социальные сети недоступны для посторонних. По словам кастинг-директора одной из кинокомпаний, Екатерина — «умная, образованная и достойная девушка». Несмотря на то что сами Бурунов и Леви не комментируют свои отношения, уже ходят разговоры о возможной свадьбе.
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Елена Перлова