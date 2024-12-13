«С женщиной-абьюзером»: Психоаналитик объяснила перемирие Бурунова с Деви

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)
«Была часть тебя, и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», — поделился Сергей.Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Сергей Бурунов сделал такое трогательное и интимное заявление неспроста.
«Если Сергей Бурунов мужчина умный, хитрый и имел контакт с женщиной-абьюзером, то, возможно, она была склонна к преследованию и шантажированию. Может, она обещала ему при ссорах или расставаниях, совершить акт суицида, угрожала разглашением каких-то интимных подробностей или того, что для него имеет значение, поскольку он — персона публичная. В этом случае он, расставшись с ней, почувствовал, что совершил подвиг. И в СМИ сделал заявление про «маленькую смерть», чтобы это дошло до нее, утешило, успокоило гнев и агрессию, потушило способность к мести», — объяснила эксперт.
По словам психоаналитика, услышав такие трогательные слова, женщина тоже могла смягчиться, перестать его ненавидеть.
Читайте также:
Психоаналитик Смолярчук объяснила, каких мужчин Виктория Боня называет «нищебродами»
«Грязная бабская истерика»: Психоаналитик объяснил поведение Седаковой после заявления о разводе
Муцениеце «дешевле» Прилучного, а Тарасов «бонусом» расскажет секреты Бузовой: как звезды зарабатывают на красных дорожках