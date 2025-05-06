SHAMAN и Мизулина устроят концерт в Minecraft накануне Дня Победы

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что вместе со своим возлюбленным певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) проведет праздничный концерт в Minecraft.
Мероприятие состоится 8 мая и будет посвящено 80-летию Великой Победы. По словам Мизулиной, на стриме зрителей ждет «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны».
Глава «Лиги безопасного интернета» добавила, что некоторых участников ждут специальные подарки.
Ранее стало известно, что SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Глава «Лиги безопасного интернета» добавила, что некоторых участников ждут специальные подарки.
Ранее стало известно, что SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова