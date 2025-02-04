Экстрасенс предсказала будущее отношений SHAMAN'а с Мизулиной

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: соцсети)
Романтические отношения певца Ярослава Дронова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной пока представляют приятное и очень доброе общение, которое может перейти в нечто большее. Так считает экстрасенс Дарья Миронова.
3 февраля SHAMAN поцеловался с Мизулиной под крики «Горько!» на встрече в московской школе № 1409.
Эксперт считает, что SHAMAN и Мизулина пока не готовы публично обозначить статус своих отношений. Однако Миронова уверена, что молодые люди обязательно к этому придут, а пока, по ее словам, не стоит торопить события.
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«Это очень трогательные, настоящие, глубокие отношения, когда люди поддерживают друг друга, уважают и ценят друг друга, бережно относятся друг к другу. Я считаю, что это прекрасная, романтическая, благополучная и перспективная связь, — заявила Миронова в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт считает, что SHAMAN и Мизулина пока не готовы публично обозначить статус своих отношений. Однако Миронова уверена, что молодые люди обязательно к этому придут, а пока, по ее словам, не стоит торопить события.
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Элина Позднякова