«А венчаться будете?»: SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя и рассмеялись, говоря о личном

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Пара поделилась впечатлениями от службы, поздравила россиян с праздником Пасхи и ответила на вопрос журналистов о возможном венчании. Об этом сообщает издание SHOT.
«Красивая, как всегда. Радостная, пасхальная — все, как должно быть, торжественно», — поделилась Мизулина впечатлениями от богослужения, улыбаясь вместе с Шаманом.Пользуясь случаем, влюбленные ночью поздравили с Пасхой всю страну.
«Христос Воскресе!», — счастливо сказали они.
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Позднее аналогичное поздравление подписчикам появилось в Telegram-канале певца.
Относительно подготовки к празднику SHAMAN ответил, что, конечно, яйца уже покрашены и все готово к празднованию. Традиционно, как принято в России. На вопрос о венчании оба засмеялись, загадочно уйдя от ответа.
«Все узнаете! Читайте новости», — намекнул певец.
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)Отношения пары стали известны еще несколько недель назад. 9 марта Ярослав Дронов объявил о любви к Екатерине Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве. С тех пор они не скрывают взаимной симпатии, часто появляются вместе и говорят друг о друге.
Например, недавно на премии «Шансон года» Шаман уверенно ответил на провокационный вопрос журналистки о его любимом женском имени: «Екатерина».
Также пару дней назад, 18 января, стало известно, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В число «санкционированных» попал и заслуженный артист России Шаман.
«Ура!», — лаконично прокомментировал он новость.Читайте также:
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