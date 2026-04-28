«Лучше один раз лизнуть»: SHAMAN высказался о скандале с байкальским льдом

28 апреля 2026, 10:02

Певец SHAMAN заявил, что не считает постыдным свой поступок с байкальским льдом

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в интервью ТАСС заявил, что не считает постыдным своё решение попробовать на вкус лёд озера Байкал.





Ранее Дронов связал облизывание Байкала со свободой и патриотизмом. Артист дал понять, что не видит в своём поступке ничего предосудительного.

«Лучше один раз в жизни лизнуть лёд самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые», — заявил он.