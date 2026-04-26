Shaman раскрыл, будет ли записывать дуэты с молодыми артистами
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, ответил на вопрос, собирается ли он записывать совместные песни с молодыми артистами. Его слова приводит ТАСС.
Дронов отметил, что к молодым артистам он пока может причислить и себя самого.
«Меня сейчас натолкнуло на мысль: если уж и делать прикольный дуэт для молодежи — а что, если сделать [его] с самим собой», — пошутил он.Певец заявил, что вместо этого продолжит работать с коллегами Николаем Расторгуевым, Григорием Лепсом и Игорем Бутманом. Он назвал их великолепными артистами, чье творчество проверено временем, а также подчеркнул, что ему очень повезло найти с ними общий язык.
Ранее Shaman выразил желание вновь посетить КНДР. Он также не ислючил сотрудничество с одной из известных местных певиц, которая исполняет его песни.