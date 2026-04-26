16-летнюю Анну Пересильд заподозрили в тайной помолвке с Ваней Дмитриенко

26 апреля 2026, 13:07

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Поклонники заподозрили актрису Анну Пересильд и певца Ваню Дмитриенко в тайной помолвке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Super.ru».





16-летняя Пересильд выступила на концерте своего 20-летнего возлюбленного. Некоторые зрители заметили кольцо на пальце актрисы и предположили, что пара помолвлена. Сами знаменитости никак не комментируют слухи.



В конце марта мать Анны, актриса Юлия Пересильд, намекнула, что одобряет роман дочери с артистом. Она назвала пару «потрясающим» союзом. Когда журналист заметил, что артистка станет хорошей тёщей, Юлия ответила, что уже является ею.

«Уже (тёща)!» — заявила звезда.