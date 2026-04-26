«Собираю из разных культур. Одно и тоже мне надоедает»: Солистка «Фабрики» Ирина Тонева о сохранении тела
Солистка «Фабрики» Ирина Тонева постоянно занимается своим телом
48-летняя солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева раскрыла секреты своей физической формы и самочувствия в интервью «Московскому комсомольцу».
По словам артистки, поддержание здоровья требует не только хорошей наследственности, но и регулярной осознанной работы над собой. Певица отказалась от жестких тренировочных схем.
«Собираю упражнения из разных культур. Одно и тоже мне надоедает, поэтому я периодически меняю и «разминалки», и вид нагрузок. Заново пересобираю свои «движухи», — поделилась Тонева.Важным элементом образа жизни стало питание. Исполнительница полностью исключила из рациона мясо и морепродукты, отдавая предпочтение натуральной еде. Кофе она пьет не чаще двух раз в неделю, чтобы избежать скачков кортизола. Альтернативой служат матча и несладкое натуральное какао.
Особое внимание Тонева уделяет утренним ритуалам — день начинается с 700 мл теплой воды или травяного чая, затем следует легкая разминка или прогулка. Завтракает артистка только спустя два часа после пробуждения, а ужинает строго до 19:00. От поздних перекусов певица предостерегает — по ее мнению, они способны нанести скрытый урон здоровью, который проявится не сразу.