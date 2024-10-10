SHAMAN так и не перечислил в бюджет Оренбурга обещанные средства

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SHAMAN так и не перечислил в бюджет Оренбурга деньги из полученного гонорара в 16 млн рублей. Депутат Госдумы Нина Останина, которая изначально была против выделения бюджетных средств на концерт артиста в пострадавшем от паводка регионе, напомнила, что певец обещал частично вернуть полученные деньги. Об этом пишет URA.RU.
«У меня пока нет информации о том, что средства не вернулись в бюджет, но если этого не случилось, я направляю обращение главе города с вопросом, перечислили ли эти деньги. Моя последняя информация о том, что SHAMAN согласился частично направить средства после того, как с ним лично поговорил губернатор», — пояснила депутат.
По ее словам, ситуация с выделением 16 млн рублей из бюджета города была изначально неприемлемой. Она отметила, что эти деньги забрали у людей, которые пострадали от паводка.
Депутат напомнила, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, прежде чем устраивать концерт SHAMAN за 15 млн бюджетных рублей сначала провел опрос, где жители высказались против выделения средств и приглашения SHAMANа. Концерт тогда не состоялся.
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