SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) в связи с упреками из-за использования им иностранной техники призвал «недоброжелателей» задуматься, чем вдохновлялись ее создатели. Он высказался об этом в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Он предположил, что источником вдохновения могли стать произведения русских писателей.
Ранее артист рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху. По его словам, именно одержимость позволила ему добиться всего.
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«Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?» – задался вопросом исполнитель.
Ранее артист рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху. По его словам, именно одержимость позволила ему добиться всего.
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Александр Климов