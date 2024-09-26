«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод

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Ряд телеграм-каналов сообщает, что любимец российской публики SHAMAN разводится со своей женой.
«Мы с Еленой — очень занятые люди. Такой темп жизни не оставил нам времени на нормальные отношения. Развод — это наше общее решение», — поделился артист.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что публичное заявление SHAMANа о разводе вызывает большое уважение.
«С одной стороны, он держит свою публику в курсе, но с другой стороны, он не погружает в разбор грязного белья. Ведь за каждым разводом стоит очень важный, болезненный и долгий период — попытка смириться или научиться терпеть. Период, когда договориться уже не получилось. Когда люди не нашли точки соприкосновения, где они могут существовать вдвоем, на каких важных ценностях могут что-то созидать. Когда все увенчалось крахом», — отметила специалист.
Она добавила, что в любви очень важно подпитывать друг друга впечатлениями и эмоциями.
«Любовь – это такой костерок, который должен все время подпитываться событиями, эмоциями, встречами, изменениями какими-то друг в друге. В этот костерок нужно все время подбрасывать дровишек, потому что если он тлеет, то уже не греет», — сказала эксперт.
Она добавила, что брак, как и любое предприятие, должен иметь фазы развития, а когда у людей нет времени — все остается на начальном этапе и не двигается вперед.
«Если мы строим семью, то должны быть готовы, что вдвоем должны перейти на следующим этап — знакомства личностей. Очень часто люде, женившись на аффекте или в «любовной горячке», потом понимают, что очень много разногласий. И если не сложилась дружба, то этот брак не состоится», — объяснила психоаналитик.
По ее мнению, нехватка времени не является веской причиной для расторжения брака.
«Если люди ссылаются на нехватку времени, то стоит напомнить, что у влюбленных есть ночь. Люди работают целый день, а потом крадут у себя время от ночи. Выматываются, но всегда с радостью возвращаются к любимому, который вместо ночного сна напитывает их человеческой энергией и ресурсом. Поэтому отсылка на время — красивое, очень грамотное и этичное объяснение для публик», — подчеркнула Смолярчук.
Важно понимать, по словам Ирины Смолярчук, что каждый брак заканчивается.
«У кого-то он заканчивается смертью одного из партнеров, а у кого-то — по идеологическим и философским концепциям: один вырос, а другой не догнал. Из этого не нужно делать трагедию, это новый опыт», — заключила собеседница.
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Анастасия Бондарева