Сын Ирины Дубцовой раскрыл, почему продолжает петь, несмотря на скепсис матери
Певец Артём Дубцов рассказал, как мама оценила его музыкальный потенциал
Артист лейбла VK Records Артём Дубцов рассказал, как его мама, известная певица Ирина Дубцова, восприняла его решение пойти по её стопам и заниматься музыкой.
В беседе с Леди Mai Артём признался, что в первое время мать относилась к его карьере музыканта скептически.
«Потом она мне сказала, что у меня есть потенциал, и сказала мне это честно — как артистка, как вокалистка. И поэтому я понял: если мама, которая очень придирчивая, строгая, сказала, что мне стоит этим заниматься дальше, то, конечно, я это дело продолжаю по сей день», — заявил юноша.Отвечая на вопрос о концертах, артист заявил, что пока у него слишком маленькая дискография для полноценных выступлений. Как только трек-лист наполнится до нужного объёма, Артём обязательно организует свой первый сольный концерт.