«Каждый несёт свою ответственность»: Бабкина высказалась о поездках в зону СВО
Надежда Бабкина назвала поддержку участников СВО внутренним долгом артистов
Певица Надежда Бабкина заявила, что поддержка участников специальной военной операции представляет для артистов вопрос совести и внутреннего долга. Её слова передаёт ТАСС.
Исполнительница подчеркнула: визиты в зону боевых действий требуют тщательной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности.
По мнению Бабкиной, нельзя просто собраться и отправиться туда, где существует серьёзная угроза, и эту опасность необходимо учитывать. При этом певица отметила, что такие поездки не обязательны для всех артистов.
«Каждый сам решает, стоит ли ему это делать, и несёт свою ответственность за свой выбор», — заявила она.Ранее Надежда Бабкина объяснила интерес молодого поколения к артистам прошлого. Певица считает, что тяга молодёжи к звёздам минувших времён объясняется их опытом.