«Каждый несёт свою ответственность»: Бабкина высказалась о поездках в зону СВО

Надежда Бабкина назвала поддержку участников СВО внутренним долгом артистов

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина заявила, что поддержка участников специальной военной операции представляет для артистов вопрос совести и внутреннего долга. Её слова передаёт ТАСС.





Исполнительница подчеркнула: визиты в зону боевых действий требуют тщательной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности.



По мнению Бабкиной, нельзя просто собраться и отправиться туда, где существует серьёзная угроза, и эту опасность необходимо учитывать. При этом певица отметила, что такие поездки не обязательны для всех артистов.

«Каждый сам решает, стоит ли ему это делать, и несёт свою ответственность за свой выбор», — заявила она.