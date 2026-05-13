«Каждый несёт свою ответственность»: Бабкина высказалась о поездках в зону СВО

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина заявила, что поддержка участников специальной военной операции представляет для артистов вопрос совести и внутреннего долга. Её слова передаёт ТАСС.



Исполнительница подчеркнула: визиты в зону боевых действий требуют тщательной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности.

По мнению Бабкиной, нельзя просто собраться и отправиться туда, где существует серьёзная угроза, и эту опасность необходимо учитывать. При этом певица отметила, что такие поездки не обязательны для всех артистов.

«Каждый сам решает, стоит ли ему это делать, и несёт свою ответственность за свой выбор», — заявила она.
Ранее Надежда Бабкина объяснила интерес молодого поколения к артистам прошлого. Певица считает, что тяга молодёжи к звёздам минувших времён объясняется их опытом.

Ольга Щелокова

