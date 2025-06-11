Шевчук приехал в Петербург на прощание с сооснователем «Аквариума»
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прибыл в Санкт-Петербург на прощание с Анатолием Гуницким — сооснователем легендарной группы «Аквариум», скончавшимся на 72-м году жизни. На траурной церемонии собрались друзья и коллеги покойного — музыканты Сева Гаккель, Вилли Усов и Антон Белянкин.
Шевчук произнес прощальную речь, назвав Гуницкого «смелым мыслителем» и человеком, который «открыл для нас очень многое».
О смерти музыканта стало известно 5 июня. Поэт и музыкант долгое время боролся с онкологическим заболеванием, проходя курсы химиотерапии. Именно эта болезнь стала причиной его смерти.
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