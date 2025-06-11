Шевчук приехал в Петербург на прощание с сооснователем «Аквариума»

11 июня 2025, 14:49

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прибыл в Санкт-Петербург на прощание с Анатолием Гуницким — сооснователем легендарной группы «Аквариум», скончавшимся на 72-м году жизни. На траурной церемонии собрались друзья и коллеги покойного — музыканты Сева Гаккель, Вилли Усов и Антон Белянкин.